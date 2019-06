Es que después del baile Angel De Brito le preguntó a Bossi si era cierto que una vez le hicieron guardia a una ex de Federico Hoppe y la encontraron in fraganti con otro hombre y hasta ahí no habían dado el nombre.

En lugar de responder, Bossi fingió un desmayo. "Quiero desmentir que montamos guardia con piloto y lentes oscuros. Eramos medio inmaduros. Ibamos cazando injusticias", contestó, frente a la notoria incomodidad del productor.

En ese momento Tinelli fue quien quiso saber de quién se trataba. Hoppe negó que esa situación haya existido, pero Bossi volvió a dejar flotando la duda. "¿Alguna vez estuviste en un auto frente a una casa cercana a la de Aníbal Pachano?", insistió De Brito.

"Yo vivía en el mismo edificio que Laurita Fernández", agregó Pachano, confirmando entonces lo que todos creían: que la ex de Hoppe a la que se referían era la actual pareja de Nicolás Cabré.

"‘No recuerdo ya, de verdad no me acuerdo. No suelo hacer esas cosas", contestó Hoppe, pero con una sonrisa más que evidente que dejaba en claro que lo que habían querido hacer es contar, a pesar de haber pasado mucho tiempo, la infidelidad de Laurita.

"La última, ¿viste algún encapuchado?", preguntó de Brito, haciendo referencia a Federico Bal, ya que en esa época éste siempre andaba con buzos con capucha. "El que estaba de trampa entró con una capucha", agregó Bossi entre risas y con un guiño de ojos para su amigo y productor de Show Match. "No estamos orgullosos de aquello", cerró Bossi.

Laurita por ahora no levantó la guardia para responder y eligió el silencio tratando de que este momento pase rápido.