La reacción de Laurita Fernández ante el romántico gesto de su ex, Fede Bal

Pero la publicación de Fede no sólo incluyó imágenes de tiempos compartidos en lo laboral con Laurita. Porque Bal también subió a su historial de Instagram una imagen en donde se lo ve compartiendo un momento íntimo, durante un viaje, con Fernández, en los tiempos en los que la historia de amor que compartieron era todo pasión y proyectos entre ellos.

Y ese posteo, para muchos, no fue "inocente". Porque Fede no compartió postales con otras exparejas, sino que pura y exclusivamente, con Laurita, a pocas semanas de que ella termine su última relación amorosa y ahora esté soltera, sin ningún tipo de compromiso. Movilizada por la situación, la presentadora de las noches de El 9, se refirió al gesto de su ex en redes, y se sinceró sobre las ganas de volver a trabajar juntos.

"En este momento, que estoy sola, no incomoda a una pareja ni a nadie, ni a mí tampoco... La realidad es que siento que lo hizo con la mejor intención y con buena onda, son lindos recuerdos. Lo tomo así, yo no tengo ni media foto impresa, es muy loco. Ojalá, en algún momento, volvamos a trabajar juntos".

¿SE VIENE EL REENCUENTRO DE LAURITA Y FEDE?

En medio de la problemática que atraviesa La cena de los tontos, uno de los éxitos teatrales de Calle Corrientes -en El Nacional-, se sabe que Mike Amigorena no será más uno de los protagonistas de la obra, por distintos problemas que viene enfrentando el actor con el equipo de trabajo.

Fede Bal, posteo.jpg Las tiernas fotos que Fede publicó con laurita, en su historial de Instagram, y despertaron versiones de reconciliación.

Y si bien se habla de que su lugar lo ocuparía- a partir de la semana que viene- Gustavo Bermúdez -galán de todos los tiempos y amigo personal de Adrián Suar, uno de los productores de la pieza-, hay versiones que indican que uno de los convocados sería Fede. Quizá, no sea parte del espectáculo en lo que resta del año, pero sí de la temporada que se está empezando a gestar, para el verano en Mar del Plata.