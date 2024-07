Martín Ku contó los problemas que tiene por la casa que ganó en Gran Hermano 2024

Durante su visita al streaming de Martín Cirio, el Chino contó que se llevó una sorpresa y aclaró cuáles son los términos y condiciones de la vivienda que obtuvo. “Sé que tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo”, le comentó el participante al influencer, después de tonar que ellos tienen que conseguir en primer lugar el espacio para construir. “Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra”, sumó.

“¿Es solo la estructura?”, le consultó el streamer sorprendido por las declaraciones del exconcursante a lo que el Chino concluyó: “Claro, solo las paredes”. El ex ‘hermanito’ deberá hacerse cargo de los pisos, los artefactos para el baño y la cocina.

Z9PIcPKi-34105380.mp4

Verónica Lozano se postuló para ser la nueva conductora de Gran Hermano

“El otro día hiciste el chiste imitando a Del Moro y en las redes empezaron a decir que deberías conducir Gran Hermano”, le dijo Ángel de Brito a Verónica Lozano en una entrevista y ella respondió: “Sí, mucho”.

“Te va a bloquear Del Moro”, le advirtió el conductor de LAM, pero ella aclaró que no le puso like a nadie. “¿Conducirías Gran Hermano?”, le preguntó De Brito y ella respondió que lo haría: “Sí, es un formato que me parece genial. No está en la mente del canal, aclaro porque después lo sacan de contexto. Pero si vos me preguntás, sí, haría la conducción de un programa así”.

“‘Me gustaría conducir Gran Hermano’ es el título que van a poner los portales, ¿y a quién no le gustaría?”, le dijo el conductor de LAM, quien a su vez admitió que a él le gustaría estar al frente de los debates: “Me gusta más el debate que la gala. En la gala los tenés que contener más a los chicos, no los podés bardear”.