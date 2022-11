Martina Stewart Usher, homofóbica desde el casting virtual

"Tengo 25 años. Nunca me había anotado en el programa. Es algo que tenía pendiente. Soy muy simpática, extrovertida, no tengo filtros. Soy competitiva, celosa y homofóbica", dice literalmente entre risas.

Decía con orgullo que era homofobica GranHermano2022 GH2022 GH22 lam (online-video-cutter.com).mp4

Con una votación récord del 57.42%, la oriunda de Tigre, fue expulsada el domingo de la casa más famosa del país, a tan sólo dos semanas de su ingreso.

"Asquito" por la bisexualidad

En el video de presentación para el ingreso a "Gran Hermano 2022", la participante que fue la segunda eliminada de la casa, reconocía que "a mi personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito, gay, para analizar", por lo que generó un inmediato repudio en las redes y en diferentes medios.

Denuncias y polémicas

En el programa de ayer, en El Debate, le consultaron a Martina Stewart Usher con respecto a las denuncias que circularon en las redes sociales por parte de algunas madres de sus alumnos, que la acusaron de maltrato la resiente expulsada de la casa dijo: “No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo”, aclaró que aún continúa aislada de la vida real.

También le recordaron su desafortunada frase en el ingreso contra las personas bisexuales: "En tu presentación el mensaje fue feo, casi de odio”. Fue entonces cuando Martina dijo a modo de defensa: "Yo sabía que con eso picanteaba, que era algo que iba a chocar, pero no es algo que pienso. Fue algo para la presentación para que haga ruido”.