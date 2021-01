Marvel sin ideas: Chris Evans vuelve como el Capitán América

Aunque los analistas de Hollywood creen que una cuarta película del Capitán América es poco probable, Steve Rogers podría regresar al Universo Cinematográfico de Marvel en al menos un nuevo proyecto con un rol menor, parecido a las apariciones de Robert Downey Jr. como Iron Man en Spiderman: Homecoming.

Aunque Chris Evans prometió colgar las armas tras Avengers: Endgame, donde cede el famoso escudo de orgullo estadounidense a Anthony Mackie (quien lo llevará en su espalda en la serie Falcon and the Winter Soldier que estrena este año), no hay nada que una buena cantidad de dólares no puedan cambiar.

La historia del Capitán América

El Capitán América, cuyo nombre real es Steven "Steve" Grant Rogers, es un superhéroe de ficción que aparece en los historietas estadounidenses publicadas por Marvel Comics. Creado por Joe Simon y Jack Kirby, el personaje apareció por primera vez en Captain America Comics #1 (marzo de 1941) de Timely Comics, predecesor de Marvel Comics.

El Capitán América fue diseñado como un supersoldado patriota que luchaba frecuentemente contra las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, y fue el personaje más popular de Timely Comics durante el período de guerra.

La popularidad de los superhéroes se desvaneció después de la guerra, y el cómic del Capitán América dejó de editarse en 1950, con un breve resurgimiento en 1953. Desde que Marvel Comics revivió al personaje en 1964, el Capitán América se mantuvo en publicación.

El Capitán América fue el primer personaje de Marvel Comics que apareció en medios fuera de los cómics con el estreno de la serie de 1944, Capitán América. Desde entonces, el personaje apareció en otras películas y series de televisión.

En el Universo Cinematográfico de Marvel fue interpretado por Chris Evans en Capitán América: El primer vengador (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), un cameo en Ant-Man (2015), Capitán América: Civil War (2016), un cameo en Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), un cameo en Capitana Marvel (2019) y Avengers: Endgame (2019).