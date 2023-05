"MasterChef 2023": Agustín Sampietro fue el quinto eliminado

En el mano a mano final con Rodolfo Vera Calderón, los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidieron que sus mollejas con puré de papa ñame, rábano picante y una infusión de hibiscus fueron el peor plato de la noche junto, y por lo tanto, debió abandonar el reality.

De esta manera, son once los participantes que continúan en el reality culinario de Telefe: Estefanía Herlein, Delfina Gayoso, Juan Francisco Moro, Daniela Kompel, Rodolfo Vera Calderón, Silvana Díaz, Aquiles González Sviatschi, María Sol Ferrero, Rodrigo Salcedo, Candelaria Sorini y Antonio López.

Embed

El primero de los chefs en analizar la preparación fue Damián Betular, que expresó “Este plato tiene partes. Al puré le falta potencia en el sabor. El ñame tiene menos gusto que la papa y necesita más onda. La molleja tiene partes con gusto a quemado. Entre la grasa de la molleja, lo quemado y la cantidad de aceite que tiene el plato… es un plato un poco difícil”

image.png

Por su parte, Donato de Santis analizó el plato de Agustín, y fue muy claro en la devolución “Tremenda de sabor esa salsa de guayaba pero después hay sabores que están muy separados. Pedimos que se sientan todos los ingredientes y acá hay una pared entre el vinagre, el kale, el quemado de la molleja. No hay armonía”.

El jurado Germán Martitegui recordó que el participante nunca tuvo un punto medio en "MasterChef 2023" y que la falta de elaboración que tuvo para su plato quizás se deba a su profesión de ginecólogo “El armado de tu plato es muy intelectual y falta la técnica para lograrlo. Cuando puedas unir las cosas, tus platos van a ser maravillosos porque siempre es un desastre o una maravilla, nunca un plato que esté en la mitad. Son cosas que se aprenden con los años. Vos siempre apostás por mucho, y el que apuesta por mucho, puede perder mucho” explicó el chef.

Cuando Rodolfo Vera Calderón pasó con sus mollejas asadas con ensalada de guayaba y kale, se vio un momento muy simpático durante el debate de anoche en "MasterChef 2023" cuando el periodista especializado en realeza comió desde "un avioncito" de le realizó Germán Martitegui.

image.png

El participante mexicano dejó las semillas de las guayabas en la ensalada justificando su decisión en que en su país se come así y el jurado se manifestó en contra porque son duras y hasta "pueden romper muelas". En ese momento, y para descomprimir la situación, Wanda Nara -la conductora del certamen- le explicó al participante que "comer semillas es malo para el apéndice" pero Rodolfo Vera Calderón le respondió diciendo que él ya no lo tiene, generando las risas de todos en el reality.

image.png

Luego de probar el plato, Germán Martitegui le dijo al participante que el plato era "malo estéticamente" y remarcó dos problemas insalvables a la hora de calificar, las semillas y que las papas estaban duras y desagradables.

Por su parte, Damián Betular sostuvo “Me vuelve a faltar el hilo conductor del plato. Había 14 ingredientes para construir algo y acá no está hecho ni el pozo de la casa” y seguidamente Donato de Santis le pidió a Rodolfo Vera Calderón que se inspire y "los sorprenda un poco más"

MCHEF_@monamultimedia085 (1).jpg

La despedida

Después de que el jurado de "MasterChef 2023" decidió que Agustín Sampietro sea el quinto eliminado del reality culinario, le dedicaron emotivas palabras “Sos un adelantado y cada ingrediente siempre lo trabajaste a full. Creo que es el mejor ejemplo para todos. Nunca te quedaste en lo formal y siempre arriesgaste. Te vas por la puerta grande” le dijo Donato de Santis.

Damián Betular valoró especialmente el tiempo del médico para ser parte de la competencia “Siempre vas por más, y a veces sale mal o a veces sale bien. Valoro mucho que con una profesión exigente como la que tenés vos hayas venido a cocinar. Sos un tipazo, gracias por pasar por estas cocinas”, mientras que Germán Martitegui lo felicitó con palabras muy sinceras “Es difícil encontrar la pasión que tenés vos, incluso en gente que se dedica a esto".

image.png

Por su parte, Wanda Nara, la conductora de "MasterChef 2023" le manifestó "Ya que seas médico nos indica que sos un ser especial. Siempre fuiste muy positivo, nos enseñaste que hay que seguir adelante y te vamos a extrañar un montón. Gracias por la profesión que elegiste y por todo lo que nos enseñaste”.

image.png

Agustín Sampietro agradeció sentidamente las palabras de los jurados y de la conductora “El ganar era una anécdota, el estar era el todo. Por eso el riesgo y buscar ideas raras. Tal vez muchas de las cosas que quise hacer acá pueden funcionar bien con práctica. Me voy muy feliz”.

En su confesión final -a solas con la cámara- el participante reconoció “No me quería ir, pero me estaba quedando atrás y es justo que me vaya. Ahora me toca volver a cocinar para mi familia, que a veces son más exigentes que estos tres. Encontré un Agustín distinto, lo vine a buscar y es distinto al Agustín que trabaja y que está con su familia”.

Los cinco eliminados

Estos son los cinco participantes que -hasta el momento- debieron abandonar la actual temporada de "MasterChef 2023".