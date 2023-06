Masterchef 2023: Antonio López empezó la semana con el pie izquierdo

Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron que en la noche del lunes 12 de junio, los participantes del programa preparen su plato a partir de la vajilla que les tocó en suerte en sus respectivas estaciones.

"Cada vez que les damos una consigna, ustedes piensan en una receta, la hace y después emplatan. Hoy empezamos por el final porque lo primero que van a pensar es en la vajilla" fue la explicación del jurado Martitegui sobre la nueva consigna del día.

image.png

Al joven estudiante de enfermería le tocó una sartén negra y luego de cambiar de planes sobre la marcha, comenzó a cocinar lo que denominó su "plan B": albóndigas fritas de pollo con cremoso de coliflor, zanahorias horneadas, brócoli y tomates cherry, un plato que finalmente que no terminó de conformar al exigente jurado de "MasterChef 2023" , especialmente teniendo en cuenta lo que le habían pedido.

Embed

El primero en consultarle sobre la elaboración del plato fue Germán Martitegui, que le preguntó "Estoy interesado en tu proceso creativo. Si vos hacías las albóndigas, ¿ibas corriendo y agarrabas esta sartén o las servías en otro plato?" a lo que el participante respondió sin dudar "En otro plato".

La devolución del jurado no se hizo esperar y fue contundente "Bueno. El ejercicio de hoy era, de acuerdo al plato que tenés, hacer la comida. Así que acá no está bien hecho el ejercicio"le explicó.

Por su parte, Damián Betular analizó la situación yu dio su punto de vista "Para mí, esta vajilla es de la familia de María Sol. Veo que el cuchillo no lo vas a poder usar acá y entonces tengo que pensar un plato que vaya con cuchara y tenedor. Hoy creo que no terminamos de entender la utilidad de esta vajilla".

image.png

Antonio López reconoció la situación e hizo su autocrítica "Lo que preparé no era para ese plato, a mí nunca nunca se me ocurriría utilizar un cuchillo en el sartén, así que creo que está correcto lo que me dicen". En la entrevista privada, el salteño reflexionó sobre su desempeño "Me veo en el límite. Creo que no haber cumplido con la consigna original que era hacer un plato con la vajilla esa me mata".