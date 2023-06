Masterchef 2023: duro cruce entre María Sol y Rodolfo

Estefanía Herlein, Rodolfo Vera Calderón, María Sol Ferrero y Silvana Díaz fueron los concursantes que se arriesgaron y eligieron la caja, que tenía los ingredientes para un plato dulce, mientras que Antonio López, Rodrigo Salcedo, Daniela Kompel y Aquiles González Sviatschi optaron por preparar un plato salado, con los ingredientes del mercado con el obstáculo de que había heladeras con precintos y algunos ingredientes vedados.

"Rudy", el periodista especializado en realeza, preparó un cheesecake con gelatina con masa sableé de almendras y mascarpone que necesitaba varias horas de frío, por lo que el concursante se desesperó para que el abatidor en el que estaba su torta estuviera todo el tiempo cerrado para que no sufra una variación de temperatura, lo que generó momentos de tensión con el resto de los participantes, especialmente con la cordobesa María Sol.

Rodolfo Vera Calderón prácticamente se adueñó de uno de los dos abatidores y no dejaba que nadie usara porque no quería que se afectara su cheesecake con gelatina con masa sableé de almendras y mascarpone, el primero en ir a poner su preparación fue Aquiles González Sviatschi, que quedó muy molesto con el grito del mexicano "No, no me abran el abatidor" al intentar abrir la puerta, pero María Sol Ferrero también lo necesitaba e hizo caso omiso a las exigencias del experto en realeza, la participante oriunda de Córdoba redobló la apuesta y le hizo frente con un furioso “no me rompas las pelotas”.

Igualmente, Rodolfo Vera Calderón continuó quejándose de la apertura de puertas de los abatidores durante toda la emisión del miércoles 28 en "MasterChef 2023", que finalmente no terminó siendo su noche, ya que su preparación no estuvo a la altura del lo que pretendía el jurado. Tal es así, que Damián Betular no quiso probar su “cheesecake” por miedo a que la crema líquida cortada -según el chef pastelero- le cayera mal.

¿Qué es el abatidor?

En el mundo de la gastronomía existen diferentes elementos y equipos tecnológicos que facilitan las tareas de los cocineros, uno de ellos es el abatidor, que es una máquina que sirve para bajar la temperatura de las preparaciones en pocos minutos. Sería una especie de evolución del freezer.

En repostería el abatidor es clave y más si hay se trata de una carrera contra el reloj.