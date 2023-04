Masterchef 2023: hicieron llorar a Damián Betular

Embed

El principal problema para los participantes resultó no poder terminar de hacer bien la crema que llevaba la torta que debían preparar, de hecho Delfina Gayoso nunca supo cuál fue el error que hizo que se le cortara la preparación, lo que terminó con una frase definitoria del chef pastelero: "Ya no hay más".

La furia de Damián Betular fue creciendo durante el programa. “¿Quién es la envidiosa que tiene ocupando espacio a los cupcakes para los compañeros que no pueden enfriar sus tortas?”, gritó el cocinero mientras los participantes iban y venían -como en una comedia televisiva- para sacar los moldes necesarios para armar la receta.

La noche de dulces en "MasterChef 2023" no fue lo esperado para la gran mayoría de los participantes, pero especialmente para uno de ellos.

El operador de cargas Carlos Alzamora se puso nervioso y se olvidó de los huevos, un ingrediente indispensable para la preparación. “Me puse un toque nervioso y salió esto. Soy un pancho yo ni lo probaría”, reconoció el participante a la hora de enfrentar al jurado.

“Me abataté”, reconoció Carlos Alzamora cuando intentó explicar que sus bizcochuelos no se habían enfriado bien -y por ese motivo- la torta se había desplomado sobre el plato que presentó ante el jurado.

El especialista en pastelero Damián Betular fue categórico a la hora de emitir su opinión: “Esto no pasó por la temperatura. Me parece que falta un ingrediente fundamental para ligar la preparación. Esto no tiene huevo. Para eso les damos una receta impresa para que se guíen".

Y para terminar, sentenció: "Esto es como mirar una luz; de salida".