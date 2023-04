"MasterChef 2023": Juan Ignacio se fue lleno de errores

A a hora de la devolución, el chef pastelero fue contundente "La masa está muy gruesa. No está crocante, pero tampoco está húmeda, está rara. Con el curd me pasa lo mismo. Tiene un buen brillo y todo, pero si no fuera porque está en una tarta... y después pasa el merengue. Si yo lo paso de esa temperatura, que estaban calientes las claras, te va a quedar más un glasé que un merengue. Y es lo que pasó. Y al hablar de lo estético, dije 'bueno, priorizo el sabor'. Está todo medio raro, Nacho".

Por su parte, de Santis opinó "Aparte la masa, ese curd tiene un sabor casi metálico. Eso sucede a veces cuando, no sé, se pasa también de exposición, algo no estuvo bien ahí. Rescato poco de acá. El polvo de pistacho está espectacular".

"Nacho, si, la masa es muy gruesa, parece casi un polvorón, una galleta. Hay poco curd y hay un problema con el merengue. Y hay un problema con la decoración también", sostuvo Martitegui.

Donato de Santis fue el encargado de transmitir la mala noticia "En la prueba de hoy se les pidió repetidamente precisión, detalle y réplica. Algunos de ustedes pudieron cumplir con algunos de estos requisitos, Pero hubo uno de ustedes que realmente no cumplió con ninguna. Esta persona lamentablemente hoy abandona la cocina de MasterChef. El cocinero o la cocinera que hoy abandona la cocina de MasterChef es... Nacho".

Juan Ignacio Feibelmann terminó junto con Juan Francisco Moro y Delfina Gayosocomo los cocineros con los peores platos de la nueva Gala de Eliminación de "MasterChef 2023", y finalmente debió abandonar la competencia por decisión de los jurados.

"Se nota que sos una persona a la que le gusta comunicar y vos en este paso nos comunicaste que te gusta cocinar. Le pusiste pasión y enfrentaste varias de las dificultades que tuviste. En algunas pudiste lucirte y en otras, como lamentablemente hoy, bueno... creo que es un paso que estoy seguro que te dejó una experiencia que la vas a comunicar, no sé en un tatuaje, pero al menos sí en conversaciones. Te felicito porque tenés un buen espíritu y sos buena persona", fueron las palabras que utilizó Donato para despedir la participación de el cocinero en "MasterChef 2023".

Como corolario, Juan Ignacio explica sus sensaciones al saber que quedaba eliminado del reality "Me voy con una prueba difícil. Me hubiese dado bronca si me iba con algo que ya conocía o con lo que estaba cómodo, pero hoy di lo mejor de mí. Para mí alcanzó, pero no para la competencia. Me voy bien y contento. Tengo un tatuaje que dice sé tu mismo y creo que eso fui hoy. Me voy con mucha alegría".

Los cuatro eliminados de esta temporada

Semana 1: Emilio Falbo

Semana 2: Micaela Bosio

Semana 3: Carlos Alzamora

Semana 4: Juan Ignacio Feibelmann