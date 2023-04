MasterChef 2023: entre trastornos e insultos

Desde su casa en 9 de Julio, ciudad del interior de Buenos Aires, sus padres le enviaron un cariñoso mensaje.

"Hola, Delfi. Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de vos. Queremos que disfrutes mucho de este momento, cada minuto que puedas estar en la cocina", le dijo Elvio a su hija, mientras que Carolina le pidió: "Tomá tus conocimientos, las charlas de sobremesa, los sabores y olores de esta ciudad. Inspírate para un plato que al probarlo te lleve a casa y a nosotros".

"Me emociona un montón que siempre estén apoyándome. Yo el año pasado no la pasé bien y ellos fueron una de las grandes cosas por las que pude superar todo lo que me pasaba. Mis amigos, mi psicóloga, mis profesores, todos", expresó la participante de MasterChef Argentina al ser indagada sobre sus sensaciones por la conductora Wanda Nara.

Por su parte, el participante Aquiles González Sviatschi sorprendió a todos al mostrar el curioso vínculo de insultos y amor con María Ángela, su abuela, cuando ella le pidió su plato favorito.

La abuela de Aquiles le envió un saludo desde la tablet donde le dijo que lo sigue todos los días y que espera que llegue lejos en la competencia y le pidió "el plato que a ella le gusta, con salsa y crema, y que hace siempre los domingos cuando hace frío".

Cuando Wanda Nara le pidió que hable de su Nona, el participante cordobés sorprendió a todos con su respuesta "La culiada de la María Ángela".

"Nos llevamos así... ay, qué vieja de mierda", enfatizó el participante.

La conductora le preguntó a Aquiles si se lleva bien con su abuela, él aclaró que sí y se explayó: "Me han hecho llorar. Yo no lloro. No por una cuestión de masculinidad, sino porque no me sale. Hace mucho que no la veo y ahora va a cumplir 80. Espero estar. Me llevo muy bien con ella y tenemos una relación muy irónica, muy sarcástica".

Además, el participante cordobés explicó que su abuela usa mucho Twitter y que viaja sola, y fue entonces cuando miró a cámara y le dijo que la ama.