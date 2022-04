Masterchef: Denise Dumas la nueva eliminada

Tomás Fonzi, Juariu, Mica Viciconte y Denise Dumas se habían proclamado como los cuatro semifinalistas. Mica Viciconte en esta oportunidad pudo subir directamente al balcón y tanto Fonzi como Juariu y Dumas tuvieron que disputarse un lugar en la final. El actor tuvo la suerte de ganar el desafío previo que consistía en preparar una tostada francesa y logró la ventaja frente a sus compañeras.

Por ganar el desafío previo, Fonzi pudo elegir qué plato de la cultura francesa cocinaría, de los tres que fueron presentados por el jurado. Las opciones no resultaban sencillas: un quiche lorrain, traducido en unatarta de jamón y queso con ensalada de verdes; la torta Paris brest, hecha de masa bomba rellena con crema de avellanas; y bullabesa, una sopa típica de pescados.

El actor eligió bien y salió favorecido con la devolución del jurado. “Tiene muy buena armonía, y la ensalada no había que replicarla pero está igual, así que muy bien ejecutado”, expresó Damian Betular.

A Denise, en cambio, no le fue tan bien, y a pesar de haber hecho todo de la mejor forma, el jurado no estaba muy conforme con el resultado. Donato de Santis remarcó que la masa había quedado apelmazada. Y Betular agregó “Si cierro los ojos y la como es perfecta porque los sabores están muy elevados, muy correctos”.

Orgullosa por el intento, Dumas, reflexionó: “La verdad que hoy vine muy enfocada, y si me voy, me voy feliz porque pude hacer todo y esa era mi meta. Quería ser prolija y ser capaz de enfrentar lo que me pongan en frente”.

Betular fue el encargado de dar a conocer que la conductora quedaría fuera del certamen de Telefe y junto al resto del jurado no escatimó en los halagos para ella.

XT6IZBFTJNEJBOFABOY2PBOT5E.webp Denise Dumas, la nueva eliminada de Masterchef Celebrity 3

“Me voy feliz de la vida. Tenerlos a ustedes tres es impagable y yo tuve el privilegio de tenerlos todos los días durante seis meses. Esto es mucho más que un certamen de cocina”, comenzó diciendo Denise con lágrimas en los ojos.

“Me voy llena de recuerdos y llena de enseñanzas para mi vida. Me voy llena”, cerró Dumas.