Masterchef: Patricia Sosa y los "seres de otros planos" que la volvieron vegetariana

“Un día subí a un cerro muy alto, fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano. Cuando bajaba de ese lugar tan alto, la bruma me tapaba de la mitad del cuerpo para abajo, era muy difícil bajar. Entonces, pensé: "Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer". En eso, una luz se posó en el camino, frente nuestro, y nos guio hasta la salida. Entonces la señora contactada se dio vuelta y me dijo: "Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía". Y no comí nunca más".

Embed Con una increíble historia, @patriciasosaok contó en #MasterchefArgentina el motivo de su vegetarianismo pic.twitter.com/U4vcbAEqIY — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 7, 2020

El disparador de esta particular historia narrada por la cantante, fue la pregunta de Donato De Santis sobre la decisión de dejar de comer carne: “Contame: ¿Eres vegetariana por religión o por salud”.

En otras oportunidades, Patricia Sosa relató sus experiencias sobrenaturales en el Cerro Uritorco, donde durante uno de sus show al terminar un tema llamado "Luces" llegó a ver veinte naves en el precipicio.

