Mauricio Dayub con El Equilibrista hace honor al teatro unipersonal

Mirándolo en escena, el espectador pierde la noción del tiempo entregado a ese viaje por los distintos personajes de la familia del protagonista.

Dayub logra, con pequeños gestos, con inflexiones de voz, con mínimo vestuario, hacernos entrar en esa galería de seres absolutamente queribles, esenciales, y tan humanos.

Un mínimo movimiento de su mano sobre un vestido dice mucho más que cualquier parlamento, conmueve, llena completamente el escenario.

El equilibrista es Mauricio Dayub, pero nosotros somos los que avanzamos por esa soga llenos de sensaciones, pero sin miedo a caernos.

De visión obligatoria.

Con estas palabras Mauricio Dayub explica la obra: "Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo".

PREMIOS

Mejor actuación en unipersonal, dirección en teatro alternativo y ACE de ORO 2019.

La obra fue merecedora en Mar del Plata del Premio Vilches, Estrella de Mar de Oro 2020 y “Mejor Obra Nacional” del Festival Internacional de Córdoba en 2021.

En 2021, Dayub recibió el premio Konex de Platino como mejor artista de la década en el rubro unipersonal y mejor actor para los premios Trinidad Guevara.

TEATRO EL NACIONAL SANCOR SEGUROS - Av. Corrientes 960, CABA

Funciones: miércoles a las 20. - Duración: 60 minutos.

Entradas: $2800 y $2000 - Plateanet 5236-3000 - www.plateanet.com