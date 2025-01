Mauro Icardi apuntó contra Lali Espósito en medio de un nuevo chat con Wanda Nara

“Qué ridícula andar a los besos haciéndote la trola con la estúpida de Lali que anda a los besos con cualquiera”, comenzó Icardi, en uno de los mensajes donde atacó a la cantante. A lo largo de la conversación, el jugador de Galatasaray no sólo lanzó insultos hacia Lali, sino que también cuestionó la imagen pública que ella proyectaba en ese momento en Argentina.

“Qué bajeza mamita, con esos dos muertos encima. La verdad no te entiendo”, continuó Icardi, que también criticó una foto de Lali que circuló en las redes, donde la cantante aparece con un cigarro en mano. “Las fotos con el porro en la mano, qué buen ejemplo le das a tus hijos y a las nenas para cuando crezcan”, se lee en otro de los fragmentos.

Ante estos ataques, Wanda Nara respondió que se trataba simplemente de un cigarro, pero Icardi no dejó de lanzar reproches. “Qué desastre”, le dijo, antes de concluir con un duro comentario: “Sos una más del montón como todas las muertas de hambre de Argentina que hacen todo para figurar”.

Mientras, en otro de los mensajes Wanda le reclamó al futbolista una salida con Floppy Tesouro. “Anda a leer lo que dijo Floppy de vos”, escribió la empresaria. “Te enteraste mal. Floppy me ch... la chot..., si yo salí con su grupo de amigos, no con ella. ¿Qué va a decir de mí? Que pasó una noche en tequila. Ni vi qué dijo", afirmó el delantero.

“Mucho no puede decir. Y encima con testigos. Miles. Dejá de decir estupideces. ¿Podés hacer las cosas bien? Y dejar de hacer estupideces de una vez? ¿Podemos organizar la vida y estar bien?“, continuó.

El periodista también continuó exhibiendo los mensajes donde el jugador del Galatasaray le insistía a su pareja para intentar una reconciliación. Así aparecen fotos de aniversarios y viajes junto a otras de leones, todo un símbolo del matrimonio.

“Hacé las cosas bien y todo te va a sumar. Quiero que nos ocupemos juntos. De todo”, afirma en otro, mientras la conductora parece implacable. “Sos una mala persona”, sentencia. “¿Por qué? Yo por estar separada no dejo de ocuparme de los gastos de mis hijos. Entonces seguí tu vida. Ya me demostraste quién sos”, se defiende él.

“No quiero que estemos separados. Podemos estar juntos. Y me ocuparé de todo como hice siempre. Y seamos felices. No es tan difícil”, siguió Icardi. Mientras que en otro mensaje él volvió a mandarle una foto de dos leones. “¡Esto es vos y yo!”, exclamó, momento en el que ella le pidió que haga terapia y que sólo volvería a estar en un solo caso. “Cuando un psicólogo me diga que no me vas a volver a tratar mal”, le escribió ella. “No va a pasar, te lo digo yo”, le respondió él.

Los chats, que aún siguen causando revuelo, confirman una vez más la tensión existente entre los protagonistas de esta historia, quienes continúan siendo blanco de la atención pública.