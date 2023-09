Maxi, de Gran Hermano, intentó suicidarse tomando pastillas

El hombre fue descubierto por personal policial luego de que no respondía a los llamados.

Cuando ingresaron los efectivos al inmueble de la calle Perón al 1600, fue hallado y derivado por el SAME al Hospital Ramos Mejía.

En la causa de "tentativa de suicidio" intervino la Fiscalía Nacional Criminal y Contravencional Número 49, a cargo del doctor Marcelo Ruilópez, Secretaría Única del doctor Josfal.

Maxi habría tomado la decisión de suicidarse luego de cortar con Juliana, a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano.

Tras idas y vueltas, la relación habría llegado a su fin y él estaría transitando un cuadro de depresión.

Por su parte, Juliana, quien por redes sociales anunció la separación de la pareja, participa del reality del Bailando, conducido por Marcelo Tinelli.

Días atrás, Maxi había acompañado a Juliana en su debut en el Bailando, aunque días más tarde, se confirmó la separación.

Según informaron fuentes policiales, Maxi continuará internado hasta mostar una mejora en su salud.

Antes de este grave episodio, Maxi había sufrido el robo de la pantalla interna de su automóvil.

"Me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me vi con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de masticar, de pasar la amargura. Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Les mando un beso a todos, que tengan un muy feliz comienzo de semana. Hay que sonreírle a todo, como venga. Con una sonrisa, se pasa todo", había contado el cordobés.

Además, en otro hecho vial, el exparticipante chocó con su rodado y las personas del otro vehículo involucrado se bajaron a increparlo, pero al reconocerlo le terminaron pidiendo una foto.