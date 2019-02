Todos opinaron y le pegaron a la mediática y ahora quien se sumó a las críticas es nada más y nada menos que Maxi López. El exmarido de Wanda se metió en la polémica al ver la publicación de Facebook de la periodista italiana Selvaggia Lucarelli, presentando un artículo que escribió sobre el conflicto y el rol de Nara, a quien la elogia por hacer valer los intereses de Icardi.

En esa nota y a modo de adelanto , Lucarelli hace mención a Maxi y su polémico divorcio: “‘¿Quién te va a agarrar con tres hijos?’, le dijo en 2013 Maxi López cuando se divorciaron. Nunca podría haber imaginado que Wanda se llevaría todo. Porque tal vez alguien pueda quitarle la banda a Icardi, pero a Wanda Nara, el brazalete de capitán, no se lo saca nadie. Mi nota sobre la gran Wanda”.

Indignado, Maxi López compartió la captura del posteo y escribió: “Cuántas tonterías de esta supuesta dama... Cuando tratan de desplazar sus problemas, empiezan a hablar sin sentido para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó”, dando a entender que el conflicto de Mauro y su club era inevitable.

Pero lejos de dejar pasar el tema en ese solo comentario, muy picante, agregó: “Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar de estas dos en el #milanobynight”. Enseguida la cronista que escribió la nota recogió el guante y le mandó un mensaje a Maxi: “Me gustaría conocer algo más de mis famosas noches en la movida de Milán, pero me temo que él no sabe mucho, ya que en Milán el chico jugó (poco y mal) 5 MESES”.

Embed - tweet maxi Quante cavolate di questa presunta signora... quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arrivava. Dios las hace y ellas se juntan. Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella #milanobynight pic.twitter.com/A9A6Iru6xA — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) 19 de febrero de 2019

Por ahora la que no acusó el golpe es Wanda Nara pero teniendo en cuenta los antecedentes de la pelea entre ellos, no tardará en salir a responderle a su ex marido con quien tiene varios conflictos sin resolver en la Justicia que van desde el incumplimiento de la cuota alimentaria, pasando por el régimen de visita de los tres hijos que tuvieron en común. Una polémica que sigue y suma protagonistas.

ADEMÁS:

Viviana Canosa: "Eduardo Bauzá fue el primer hombre que me acosó"

Flor de la Ve: "Me siento la versión trans de Sol Pérez"