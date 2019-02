Ayer el diario italiano La Gazzetta dello Sport, publicó que el jugador y la representante habrían puesto como condición que le devolvieran la capitanía para volver a jugar.

En su cuenta de Twitter, la argentina escribió: “La Gazzetta es socia del Inter. Seguir diciendo estas mierdas es todavía más peligroso. La verdad siempre y solo una’. Lo que publicó el diario deportivo italiano, uno de los más importantes del país, fue que ‘si a Mauro no le restituyeran la cinta de capitán, él no volvería a jugar en el Inter”. ‘La posición de Wanda y de Mauro sería bastante firme, ante una propuesta de renovación que, en los próximos días, Marotta le presentará a Wanda”, resaltó La Gazzetta, que no descarta “un pedido de disculpas’.

Las críticas a la rubia no solo son de los medios, sino que quien también habló fue el español Abián Morano, quien fue el mánager de Icardi desde que el rosarino tenía 13 años hasta finales de 2015, cuando Nara asumió el control.

Morano brindó una entrevista al diario Marca, en la que explicó por qué Icardi prescindió de sus servicios y apuntó a Wanda: “Creo que mi influencia en su carrera, incluidas la gestión de la parte económica y de marketing, era incompatible con el rumbo que está desarrollando actualmente su pareja”. Al ser consultado sobre si le sorprende el escándalo en el que está involucrado Mauro, respondió: “Sinceramente, no. Creo que su entorno ha perdido la visión de la realidad y Mauro el control de su carrera”.

“¿Cree que Wanda no es una buena representante?”, le preguntaron. “Wanda no es representante. A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacar por lo que hace en el campo y no por las insistentes llamadas de atención de su agente. Ahora lleva un sobrepeso que está condicionando su futuro”.

Sus gastos y lujos baten records y además son noticia

En medio de la polémica por la renovación, el portal italiano Business Insider acaba de publicar una nota por demás extensa y reveladora que detalla la millonaria suma de dinero (en euros) que el futbolista y su cuestionada mujer gastan regularmente en autos y ropa de diseño.

En el artículo se destaca el costoso regalo que Mauro le obsequió a su mujer por cumpleaños número 32, “después del anillo de diamantes del año pasado”.

Pero además tiene “Un Bentley Bentayga’, cuyo precio estimado supera los 150.000 euros, y ‘se conoce como el SUV -vehículo utilitario deportivo (del inglés sport utility vehicle)- más lujoso del mundo’. Una vida de lujos y millones.