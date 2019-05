Menos palabra que película muda: Maluma volvió a Instagram

Todo se debió a un error ya que Malumahabía publicado un video junto a una cachorra de león rescatada por la fundación Black Jaguar – White Tiger de México, con la que colabora activamente, y muchos creyeron que era una extravagante mascota.

“Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado?”, escribió el autor de “Felices los 4”, muy poco feliz con el tema.

ADEMÁS:

Pero, a menos de 24 horas de tan drástica decisión, Maluma regresó como se fue, sin que lo llamen, seguramente respondiendo a los intereses que conlleva tener un récord tan grande como el que ostenta en esa red social, donde cuenta con 42,5 millones de seguidores.

Y lo hizo para presentar un video documental exclusivo de la red YouTube Originals, a la que tanto le debe. "¿Creyeron que se iban a deshacer tan fácil de mi? Pues no. Les tenía esta gran sorpresa, este documental que sale este 5 de junio: 'Maluma, lo que fui, lo que soy, lo que seré'. Estoy muy emocionado, llevamos muchos años filmándolo y por fin se van a dar cuenta de muchas cosas que pasan en mi vida personal. Van a entrar a mi hogar", dijo el músico en un video subido en una “storie”.

"Y tranquilos a todos mi fans, yo también los extrañé mucho. ¿Ustedes saben lo que es un día para mí sin Instagram? ¡Me muero! ¡Casi me desmayo! Los amo, a disfrutar", agregó.