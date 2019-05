Ocurrió que el reguetonero favorito de Latinoamérica publicó una foto junto a un cachorro de león que fue duramente criticada por algunos de esas decenas de millones de seguidores, y su ego pudo más.

De esta manera, y tras llamarlos “ignorantes”, el cantante de 25 años dio de baja su cuenta, enojado por los comentarios que recibió. “Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado?, dijo en su último “stories” de Instagram.

Es de esperar que, dada la importancia que tienen las redes en estos días para los artistas, esta decisión sea reversible y pronto el colombiano vuelva a compartir imágenes y videos con sus fans.