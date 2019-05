Pero se excusó de decir de cuáles y quiénes hicieron caso a la supuesta orden de Nicole. No sorprendería que la madre de las hijas de Cubero le ponga un bozal legal porque cada vez que Mica habla no la deja bien parada y en el programa Intrusos, el conductor Jorge Rial, muy astuto, tiró de la cuerda: “¿Cubero superó la infidelidad?”, preguntó. A lo que Mica con cara de póker contestó: “Yo lo que dije fue (que recontra superó) ‘lo que todo el mundo dice en el medio’. Dije que todo el mundo sabía que Fabián se había separado y que había sufrido una infidelidad. Pero yo no lo puedo probar, no tengo las pruebas necesarias”.

Y ya no necesitó de Rial para que Mica sea aún más picante: “La realidad es que hay un montón de cosas que yo sé que no voy a contar, porque lo conozco a Fabián y no lo diría. Pero todo lo que se conoce, es lo que se conoce por vía pública, no es algo que yo dije, sino que salió de varios periodistas y pasé la información de lo que escuché”.

La pregunta remate del panelista Guido Záffora logró que Mica sembrara aún más dudas sobre la supuesta infidelidad de Neumann para con Poroto Cubero. Zaffora insistió: “¿Sos consciente de que al confirmar la infidelidad, a los cuatro días Daniela Urzi anunció su separación?”. Mica, entonces, subió la apuesta: “Pero yo no dije que fue Cosentino, y no conozco a Urzi. De Fabián no salió que le haya sido infiel a Nicole”.

Con estas declaraciones no hay duda que Mica busca recalentar el ambiente con Nicole Neumann. La modelo por ahora está callada y muy dedicada recomponer la relación con su novio Matías Tasín en su tercera reconciliación en un año de amor.