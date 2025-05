Wanda Nara apuntó contra Icardi y la China Suárez por el escándalo de la revinculación

En diálogo con Pepe Ochoa para LAM, la empresaria habló sin filtros sobre lo que sucedió entre su ex pareja y sus hijas y lamentó que Icardi no se haya presentado durante el acto escolar de Isabella, donde ella le tenía preparado una sorpresa.

“Desde la ilusión de Isabella que se quedó con la remera del papá puesta hasta que llegó a la casa del papá y vio que había un montón de nenes que le decían ‘vení que te muestro acá, vení que te muestro el living, vení que te muestro el baño ’”, relató.

Wanda relató que su hija mayor, tuvo una pequeña pelea con Magnolia, la hija de la China Suárez: “Francesca tuvo un encontronazo con Magnolia. Le dijo ‘dejá de decirme a dónde está el living que esta es mi casa. Yo sé perfectamente a dónde está cada cosa. A mí no me digas ’”.

Además, contó como su hija menor se mostró desilusionada al escuchar que los hijos de la actriz le decían “Papá” al futbolista: “Isabella, llorando, me dijo que era feo escuchar que le digan ‘papá, papi’ a su papá”.

Wanda mencionó a Pampita en su descargo en contra de Mauro Icardi y la China Suárez

“Yo que soy mamá, no puedo creer todas las que se le cruzan a ella (refiriéndose a la China). ¡Todas las que sufrió Pampita! Solo que Pampita eligió no hablarlas. Ellos eran varones (los hijos de Pampita y Vicuña)”, señaló la empresaria.

Y ejemplificó: “Si esto les pasaban a mis varones, capaz se la hubieran comido. Las nenas son diferentes. Se expresan de otra manera. Se plantan de otra manera. Los varones son más sufridos”.

“De hecho, mis hijos varones pasaron más años con Mauro que las nenas. Pasaron 12 años de su infancia. Para Benedicto, que tiene 13, Mauro es el papá. ¿Vos pensás que alguna vez Mauro pidió verlo?", contó.

Por último, reveló el trato que tuvo el futbolista con los menores que crio: "Nunca preguntó por ellos. No tengo ni un mensaje preguntando por los nenes".

Habló el abogado de la China

Agustín Rodríguez, el encargado de la defensa de Suárez, en diálogo con Intrusos (América) planteó con firmeza que su representada no cometió ninguna irregularidad al estar presente durante el reencuentro: “Ella está conviviendo con Mauro Icardi. Más allá de lo que diga la justicia, no hay ningún impedimento para que esté viviendo en ese lugar”.

Rodríguez sostuvo que desde el punto de vista legal, Suárez no está obligada a retirarse del domicilio que comparte con el futbolista. “Ella no se puede ir del lugar donde vive porque Wanda Nara no la quiera”, aseguró, marcando distancia entre las opiniones personales y las normas jurídicas. Asimismo, enfatizó que si en algún momento la justicia determinara que su presencia es inapropiada, “sería una cuestión de familia en la que ella no se puede meter”. Consultado específicamente sobre una eventual notificación judicial, el abogado fue contundente: “No, Eugenia Suárez no fue notificada de nada”.

Rodríguez expresó que la responsabilidad adjudicada a Suárez por ese desenlace es infundada, ya que no existen pruebas ni antecedentes que indiquen un comportamiento inadecuado de su parte. “Es una persona que no ha tenido ningún conflicto con las hijas de él. Nadie puede decir que haya tenido algún acto violento ni contrario a la moral”, insistió.

El letrado cuestionó además la asimetría en el tratamiento del caso, sugiriendo que la decisión judicial estaría basada más en percepciones subjetivas que en criterios jurídicos objetivos. “Es a ella a quien la quieren excluir de toda esta situación”, remarcó, al tiempo que subrayó que Suárez está siendo juzgada “sin haber cometido ningún delito”.