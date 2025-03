Migue Granados llamó a Lali Espósito para disculparse por los dichos de Eial Moldavsky

Al ser consultado por Intrusos, Granados dijo que se comunicó con Lali para disculparse. “Este año me puse la vara de las preocupaciones un poco más alta para poder disfrutar un poco. Del tema hablamos, Eial se quería matar y a mí me dio mucha vergüenza ”, confesó el conductor.

“Hablé con Lali y le pedí perdón por el solo hecho de ser de acá (por Olga). Me quería morir. Ella me dijo que a mí me entiende, pero está caliente con los que fueron ”, contó el cantante y streamer.

Para Granados, el enojo de Lali está justificado: “Está en su derecho y tiene razón. Es una vergüenza. El tiempo alivia, para mí no cura”.

Elial Moldavsky M R(1) (1).jpg Eial Moldavsky tras dar a entender que había tenido un romance con Lali Espósito: "Dije boludeces":

La disculpa pública de Moldavsky

El columnista y licienciado en filosofía Eial Moldavsky pidió este miércoles una disculpa pública tras la polémica generada por él mismo al dar entender que había tenido una relación con Lali Espósito. A través de un mensaje en redes sociales, el hijo del cómico Roberto Moldavsky admitió que la historia fue completamente falsa y que solo buscaba “alimentar el aire” del programa en el que participaba.

“Vengo a ofrecer unas disculpas públicas. En primer lugar, quiero aclarar que en ningún momento me refería a Lali. La historia es completamente falsa, fue en el marco de una consigna en un programa de radio donde uno a veces dice muchas boludeces. Acá tienen a una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas. Es una historia que inventé, jamás traería mi intimidad así al aire y no contaría algo así”, expresó el columnista.

(Nota de la Redacción: No se trata de la intimidad de Moldavsky, sino de la imagen pública de una mujer, Lali Espósito, que fue violada con una mentira)

El escándalo surgió luego de que Moldavsky contara en el programa Sería Increíble, de Olga, que había tenido un romance con una artista “clase A”, a quien no mencionó directamente. Sin embargo, sus dichos fueron interpretados como una referencia a Lali Espósito, especialmente cuando relató que la cantante lo habría invitado a vivir en España durante ocho meses.

En la emisión, Moldavsky detalló una supuesta conversación que habría tenido con la artista (a quien no mencionó directamente):

“Tuvimos una conversación a las 2 de la mañana, y ella me decía: ‘Venís conmigo, vos vení conmigo. Estás conmigo, yo me ocupo de todo. Y estás en Madrid, ¿qué te puede pasar de malo ocho meses en Madrid?’”.

Mientras el columnista contaba la falsa historia se oía de fondo la canción "Fanático" de la estrella y su nombre. Las declaraciones generaron revuelo en redes sociales, donde muchos asumieron-como no podía ser de otra manera- que hablaba de Lali Espósito, ya que la cantante pasó varios meses en España mientras grababa la serie Sky Rojo, antes de su romance con el periodista Pedro Rosemblat.

Sin embargo, ante el impacto mediático, Moldavsky desmintió la historia y pidió disculpas. “Espero que quede claro que no me refería a ella”, cerró el humorista, intentando poner fin a la controversia.

(Nota de la Redacción: Parece dìficil creer que Moldavsky no se refería a Lali Espósito aunque no la nombrara).