Brown, que en las últimas semanas ha despertado polémicas tanto por su amistad con el rapero Drake –que fue muy cuestionado por un video en el que se lo ve besando a una menor de edad- como por su enfática defensa del acosador que protagoniza la serie (también de Netflix) You, alegando que “sólo está enamorado”.

Pero ahora, Millie pasó de ser actriz “de culto” a objeto de burlas en las redes tras publicar un video en el que defiende una teoría conspirativa que sostiene que el planeta es como se lo imaginaba en los tiempos precolombinos.

Todo comenzó cuando la actriz respondió una pregunta que le hizo un seguidor sobre este tema. Con algo de excitación, Millie le respondió que vio un documental sobre el tema y que eso la llevó a convertirse en “terraplanista”, es decir en una creyente de esta conspiración.

Varios internautas que veían el video le contestaron que eso no era cierto y ella, tras responderles que no podían comprobar esa información, comenzó a cantar la canción “In my feelings”.