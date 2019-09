Mimos y mini recital: lo mejor de la visita de Tini y Yatra a Susana

Hoy, Tini Stoessel y Sebastian Yatra eligieron oficializar su romance y qué mejor el living de Susana para hacerlo.

"Veo mucho revuelo en el estudio", arrancó la diva apenas dieron las 22 en su programa. Y los gritos avalaron su sorpresa. "Muchos corazones", lógicamente en relación al encendido romance, que encendió la pantalla con 12, 5 puntos de rating contra los 7,8 de PPT.

Fiel a la dinámica, Stoessel ofició de su jurado en Pequeños Gigantes, junto a Pablito Lescano y los hermanos Montaner. Así a la creadora de "22", el tema que la ex Violeta compartió con el Kun Aguero, se vio algo más sensible que otras veces.

"Qué mejor que conocer a la pareja del momento", anunció Susana y el grito de Sebaaa de las fans, surgió en el acto. "Estamos con Martina viviendo una vida increíble, muy bonita", arrancó él, sin quitarle los ojos a nuestra cantante.

VIDEO: así presentó Susana a Tini y Yatra

"Nos conocimos hace tres años, yo tenía 18 años, él cantó conmigo para mi disco, después en Quiero Volver nos hicimos más amigos", reveló Tini. El relato siguió con otro encuentro en Estados Unidos.

Por fin, Stoessel reconoció que cuando se reunió con Yatra seguía de novia. Hasta que el reencuentro en Chile (ambos sin pareja) fue el inicio de la historia de amor.

"Yo estaba triste, acaba de escribir 'no hay nadie más', algo despechado. Es que no me había ido muy bien en el amor. Quizás lo confundí con otras cosas, quizás por eso pasamos primero por una amistad", admitió el colombiano.

VIDEO: Tini y Yatra cantan a dúo

Entre confusiones y cruces, la pareja reveló que la relación se fue encendiendo desde Villa María, Córdoba, hasta el presente.

"Sebastián escribe canciones de amor que te llenan el alma, yo lo seguía desde mucho antes", asumió Tini, más enamorada que nunca.

"El amor te vuelve muy vulnerable", admitió luego en tanto Yatra reconoció que también lloró durante su noviazgo. Por fin, ofrecieron un mini recital a medida.