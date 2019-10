Mirtha sobre la Marcha del millón: "Me emocioné con el himno, nunca vi algo así"

La popular conductora, que en varias ocasiones demostro su preferencia por el macrismo, expresó: “Estoy impresionada con la gente que se ha reunido en la Plaza de la República, en el Obelisco. Impresionante… ¿Cuánto calculan ustedes? Yo 600 mil personas. Nunca he visto eso, no sé si con el doctor Alfonsín, eh. No sé, pero tanta, tanta gente… Muy lindo el acto. Me gustó, muchísima gente”.

ADEMÁS:

Tiempo después, ya en la mesa y frente a la gobernadora María Eugenia Vidal, una de las invitadas, resaltó: “Fue cálido, tranquilo, la gente de buen humor y contentos con las banderas argentinas. Cantaron el himno… El presidente habló muy bien, así que felicitaciones. Este aplauso es para quienes lo organizaron”.