Gerardo Romano defendió a Ricardo Darín en la polémica con Julio Chávez

El actor no optó por mantenerse al margen ni por tirar la pelota afuera y no decir nada y tomó partido por Darín al remarcar que Julio Chávez "debería meterse la lengua en otro agujero".

"Tengo Parkinson, una enfermedad que se descubrió allá por el año 1817. Un señor que se llama James Parkinson, él descubrió esa patología", comenzó contando su proceso de enfermedad en el ciclo de los jueves a las 15 de Conexión Abierta.

"No tiene cura, no hay manera de mandarla para atrás. Es una enfermedad cruenta, es muy raro lo que se siente, esto de no dominar tus movimientos. Hay muchas variantes. Es raro sentir que alguien te habita, es como alguien que no sos vos que mueve los hilos como si fueras una marioneta. Noto además que la gente tiene mucho miedo y vergüenza de decir que tiene Parkinson porque tiene miedo de no laburar más, pero para mí lo más importante es ser ético por encima de todo, me equivoque o no me equivoque", contó Romano revelando que tiene un grupo de WhatsApp con actores que sufren la misma enfermedad.

"Tenemos un grupo. Javier Lombardo se fue de la actuación, no pudo soportar el embate. Hablo mucho con él, se deprime mucho. Tenemos un grupo que se llama Jimy por James. Y en el grupo está Lombardo, Patito (Patricio) Contreras y Donald", confesó el intérprete del unipersonal "Un judío común y corriente" que se presenta los sábados en Chacarerean Teatro.

"Tres veces por semana hago natación; nado un kilómetro, voy y vengo a todos lados en bicicleta y todas las mañanas me despierto con el café y un pedacito de budín y me digo la obra completa que hago con un ritmo que me obliga a ejercer el músculo de la memoria que es un músculo más. Ahí demuestra, en verdad, que el párkinson te ‘enchotece’ (sic) un poco las arterias y te dificulta lo cognitivo. Pero eso nos va a pasar a todos".