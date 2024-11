Mirtha Legrand aclaró su opinión del noviazgo de Javier Milei y Yuyito González

“Este lunes Yuyito va a entrevistar a Javier Milei en su programa. ¿Te gusta la pareja?”, preguntó Majo Martino. Mirtha reconoció: “Ella interpretó mal. Me agarraron desprevenida”.

"Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio en el Alvear y estaba acompañada. Aparecieron unos periodistas que me preguntaron si me gustaba la pareja y yo dije que no, pero lo dije físicamente, porque ella es muy alta y hay como un desnivel. Pero la Yuyo lo interpretó mal”, comentó Legrand entre risas.

Sobre el vínculo en sí, Mirtha sumó: “Pienso que se quieren”. Majo Martino destacó: “Se la ve muy enamorada, parece una quinceañera”.

"Es muy loco lo que vivimos. Nunca hemos sabido tanto de los amores de un presidente. Estoy desorientada. No sé para qué lado agarrar porque es una cosa inusual en Argentina”, enfatizó la conductora. “Sí, me parece inusual pero no deja de ser su vida privada”, cerró Manuel Adorni.

Sin embargo, Mirtha lo cortó en seco: “A mí no me gusta saber la vida personal de mi presidente”.

La respuesta de Yuyito González a Mirtha Legrand

“A mí todo me viene bien hasta que me critican el vínculo, Yo creo que somos una pareja rara porque nos amamos, respetamos, halagamos tanto uno al otro, que a la gente le parece raro”, replicó Yuyito al enterarse de los dichos de Legrand.

“Parece que la gente no estuviera acostumbrada a estar enamorada. O que le diera bronca que haya gente que esté enamorada. Qué mal que está la gente para andar vaticinando cosas horribles sobre la felicidad de otro. Estoy perdiéndole un poco el rumbo a Mirtha y cuáles son sus parámetros de raros y no raros”, cerró.

En la misma entrevista que Mirtha dio al medio La Nación +, le consultaron por su visión de la actualidad del país. “Que les diga ratas a los diputados me molesta. Es grosero y no me gusta. Que maneje bien el país, que se acuerde de los pobres, que no despidan tanta gente que no tienen adonde ir a trabajar. Es terrible el costo de la luz, ¡las expensas! ¿Se darán cuenta de lo que está sucediendo? Los sueldos no alcanzan”, aseveró

“Está complicado, difícil. Yo pienso mucho en la gente necesitada. La clase media también se ha venido bastante abajo, pero pienso en los humildes, y no es demagogia. Habría que dejar a los políticos sin comer 48 horas a ver qué pasa, qué sienten. Pienso mucho en los niños. Insisto: no es demagógico. Lo siento, lo observo, lo estudio. También me aterra la cantidad de despidos”, agregó La Chiqui.