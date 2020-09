Mirtha Legrand criticó a Lola Latorre por sus alusiones a Nacha Guevara

Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre, fue la protagonista de un debate tras burlarse de la salud de Nacha Guevara.

Todo empezó cuando la participante del Cantando 2020, dijo en una entrevista: “Estoy re tranquila, pero Lucas Spadafora, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”.

La polémica frase fue muy repudiada en las redes sociales y Mirtha Legrand no se quedó atrás: "Me parecen de muy mal gusto los chistes sobre ella", explicó la diva de los almuerzos.

“Me extraña de Lola, porque si bien nunca la traté personalmente, siempre me pareció una chica muy educada”, añadió.

Por su parte, Guevara también reaccionó y el martes en plena noche de sentencia del Cantando, encaró a Latorre: "¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa, cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. ¿Te parece bien?”. “Sí, opino lo mismo”, respondió la joven.