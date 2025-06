Mirtha Legrand defendió a Ricardo Darín tras las críticas: "¿Qué tuvo de malo lo que dijo?"

Al abordar el tema, Legrand comentó: "Pobre Darín. Lo han hecho de goma, pobrecito. ¿Qué tuvo de malo?".

Además, reveló que no había escuchado claramente la declaración del actor en el momento: "Vos sabés que no lo escuché, porque le pregunté '¿Cómo ves el país?' y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y la cabeza, y no lo oí cuando dijo lo de los 48 mil pesos"

Legrand también elogió la trayectoria de Darín, destacando su relevancia en el ámbito artístico: "Le mandamos un aplauso desde acá, que es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el más famoso actor argentino. Y lo queremos mucho. Yo lo conozco desde chiquito, conocí a su padre. Darín es todo lo que está bien".

La polémica se intensificó cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó las declaraciones de Darín como "una estupidez" y lo llamó "Ricardito", sugiriendo que el actor había exagerado el precio de las empanadas. Darín respondió lamentando el tono despectivo del ministro y aclaró que su comentario reflejaba la preocupación por los altos precios que enfrentan los ciudadanos .

La Asociación Argentina de Actores también expresó su respaldo a Darín, criticando la agresividad del Gobierno hacia quienes opinan públicamente. En un comunicado, señalaron: "La falta de respeto, la agresión explícita, burda y socarrona, una vez más se ensaña con un miembro de nuestra comunidad por el solo hecho de expresarse libremente" .

Esta situación ha generado un debate nacional sobre la libertad de expresión y las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, evidenciando la sensibilidad existente en torno a las críticas públicas y la situación económica del país.