Mirtha Legrand habló sobre la pobreza y los despidos en el Estado: qué dijo

"A mí me deprime el país. Me deprime saber que hay gente que no come", expresó la diva con la voz entrecortada. "No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más. Lo digo porque lo siento".

José María Muscari se refirió a la pobreza infantil, la falta de trabajo y la cantidad de personas que viven en la calle. "Yo vivo en Recoleta, un barrio que siempre fue de 'chetos', y está lleno de gente durmiendo en la calle", contó el director teatral.

"Es un país riquísimo. Esto no debería pasar", lamentó la conductora. "Hay que pensar en los demás. Cuando uno anda por la calle, es irremediable pensar en el otro".

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también criticó la falta de un modelo productivo para la Argentina. "Somos la Pampa húmeda, somos el campo. Tenemos la industria del biodiesel. Pero necesitamos que nos miren más", reclamó.

"Si desde Buenos Aires miraran el interior productivo, si se nos aflojara con los impuestos, Argentina saldría adelante", opinó el mandatario provincial.

“Una jubilación mínima son 204.000 pesos y una canasta básica son 690.000", dijo Pullaro y Muscari acotó: ”No entiendo qué hacen los jubilados que no tienen un familiar que los ayude".

Mirtha Legrand, contra el gobierno por el dengue

La diva también volvió a mostrar su preocupación por el avance de la epidemia de dengue. En esta oportunidad, lo hizo en medio de un ida y vuelta en su programa de anoche con el reconocido doctor Daniel López Rosetti. Mirtha Legrand no sólo reveló que teme contagiarse sino que, además, volvió a pedir por vacunas para la población y habló de la reacción del Estado Nacional frente al crecimiento de casos: “Siento que no nos están cuidando”, se lamentó.

En la mesa de La noche de Mirtha también estuvieron presentes la periodista de TN Maru Duffard y el actor Benjamín Rojas.

López Rosetti explicó que la vacuna contra el dengue existe y es efectiva, pero la segunda dosis se aplicaría en invierno, por lo que en este momento no tendría sentido vacunarse. Sin embargo, destacó la importancia de la vacunación para el próximo año y mencionó que se tomarán medidas sanitarias para enfrentar la epidemia.

Mirtha Legrand expresó su preocupación por la falta de fumigación y la disponibilidad de vacunas asequibles. El gobernador de Santa Fe mencionó el alto costo de las vacunas, lo que llevó a Legrand a enfatizar que el Estado debería proveerlas gratuitamente, dado que mucha gente no puede costearlas.

Esta no es la primera vez que Legrand hace referencia a la necesidad de vacunas gratuitas. En programas anteriores, también destacó la importancia de que el gobierno brinde estas vacunas para proteger a la población.