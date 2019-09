Mirtha Legrand volvió a disculparse con Mario Massaccesi

Con toda la intención de enmendar su falta de tacto para preguntar, Mirtha después de escribir en las redes sociales: "Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto", lo llamó por teléfono porque entendió que la situación lo ameritaba.

"Me comuniqué y le pedí disculpas. Él fue muy caballero, las aceptó, y no se habló más. Es todo un señor", aseguró Mirtha y agregó que Mario "en ningún momento dijo que estaba enojado".

La diva insistió sobre las disculpas: "Le pedí disculpas varias veces. Lo correcto hubiera sido preguntarle, antes del programa si quería contestar la pregunta. O no preguntar nada. Eso debió ser lo correcto", se corrigió ella misma.

"Me siento totalmente arrepentida" y la autocrítica llegó al mismo tiempo: "Fui imprudente mi actitud, ya que Mario había comentado que tenía un secreto que ni siquiera su familia lo sabía".

A su vez la diva señaló: "Fue una lástima que Mario no me pidiera que no tocara el tema afirmó. Muchos invitados me solicitan que no se aborde algún asunto personal, y yo no lo hago. Como repito siempre: yo no traiciono en el aire. ¡Y salgo en vivo, eh!".

Por su parte, Massaccesi aclaró todo el tiempo a la prensa que "yo nunca voy a formar parte del club de la pelea" y cuando se le preguntó cómo se sintió como invitado en la mesa del domingo, el conductor de En Síntesis remató "Yo tomé la decisión de no hablar sobre el tema. Ya pasó, ya fue. En tono poético: nunca quise ser la flor que huele, siempre seré el cronista del aroma".

Por otra parte, estos días empezó a correr el rumor de que este verano La Chiqui acortaría la temporada de verano en Mar del Plata con sus programas incluso, se dice que estaría barajando no hacerla desde La Feliz.