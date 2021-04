Mónica Farro posteó un sutil desnudo en Instagram

Recientemente, Mónica Farro sorprendió a sus 900 mil seguidores al compartir una foto de un cuerpo totalmente desnudo que, supuestamente es de ella, en el costado de su cama y en una foto en blanco y negro.

La postal fue muy celebrada por sus seguidores en las redes, con likes por doquier y con halagos a la figura de la vedette nacida en Uruguay.

Mónica Farro, sexy en Instagram.

En ese desnudo “cuidado”, Mónica Farro posó como Dios la trajo al mundo y sólo tenía puestos unos zapatos negros de taco alto.

Al margen de esa sexy postal, Mónica Farro se hizo fan de las fuertes rutinas de entrenamiento entrenamientos y del fitness, que la llevan a lucir una figura envidiable a sus 45 años.

Además, suele compartir estos entrenamientos en Instagram y también en Tik Tok, animándose a realizar desopilantes videos.

“Siempre hay que divertirse jajajajaj”, escribió junto a su último posteo, que fue muy celebrado por su fiel legión de seguidores en las redes y que no para de sumar reproducciones.

POLÉMICA

Aníbal Lotocki se enfrenta en un juicio oral y público por lesiones culposas, a raíz de las causas que le iniciaron algunas famosas y pacientes que no forman parte del medio.

Pero más allá de estos casos que tuvieron mucha relevancia, Mónica Farro salió a bancarlo públicamente en "Los Ángeles de la Mañana", cuando comenzaba el juicio.

"Creo que cada uno tiene su caso y si a mí me pasara lo mismo que le pasa a Gabriela o las demás chicas, haría lo mismo. No soy una defensora del médico, pero sí de lo que me pasó a mí. Yo soy una paciente conforme, me hizo lolas y cola", dijo en esa oportunidad.