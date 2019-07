La película, rodeada de mitos que habrá que ver cómo se abordan, marcó el comienzo del romance del boxeador y la actriz. En el mismo episodio se verá cómo el púgil se entera de la muerte de Olmedo

Mañana se verá el octavo capítulo de la miniserie Monzón (Space, lunes a las 22) y promete ser el más electrizante de la ficción porque en paralelo se cuenta que la defensa del ex boxeador no tiene manera de justificar que a Alicia Muñiz no la mató antes de la caída del balcón y porque se muestra la trastienda del rodaje de La Mary que filmaron en 1974 el boxeador y Susana Giménez. La expectativa está centrada en cómo se tratará el mito de las escenas fogosas de los protagonistas del film, más allá del corte del director.