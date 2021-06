Mora Godoy habló sobre los precios y abrió la polémica

Sin rodeos, Godoy respaldó al gobierno de Alberto Fernández ante una pregunta de Canosa.

Según la notable bailarina de tango, el gobierno de Alberto Fernández había actuado de manera correcta en medio de un contexto desfavorable en relación a la pandemia de coronavirus.

"A cualquier presidente o presidenta que le hubiera tocado este momento, es un momento muy difícil”, aseguró.

Además destacó Fernández podría haber sido más firme en sus decisiones, en especial con respecto a la no presencialidad en las escuelas y sobre el control de precios.

"No hay colegio, no hay. Más fuerza. A ver: ¿aumentan los precios? Cerrado. Vos supermercado, yo te cierro, tenés cinco mil sucursales, te cierro las cinco mil, vas a ver como el otro no aumenta más", sentenció.

Luego de estas declaraciones en las redes comenzaron a cuestionar las declaraciones de Mora Godoy, aunque algunos usuarios opinaron que podría hacer una buena tarea en la Secretaría de Comercio.

A fines de mayo, la representante argentina del tango a nivel a internacional volvió a deslumbrar y a exponer el baile al ritmo del 2x4 en España en el marco de la Feria de Turismo (Fitur).

El show comenzó con el tema “La Yumba", de Osvaldo Pugliese, continuó luego con un adagio romántico y finalizó con "La Cumparsita", mientras en el fondo las imágenes de distintos destinos turísticos de Argentina formaban parte del escenario.

“Elegí 'La Yumba' porque además de haber sido Pugliese un militante social, el tema tiene algo especial; una sensualidad, como hacer el amor en tres minutos. Y 'La Cumparsita' es un clásico. ¿Cómo no elegirla? Todos la esperan. Bien [al estilo] D’Arienzo, bien para adelante, te permite toda la destreza que se espera del baile”, dijo Godoy.