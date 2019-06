La opinión de Pichot fue en referencia a los hechos ocurridos en la emisión de Debo Decir América) del domingo 26 de mayo pasado cuando Moria defenestró a la panelista de Animales Sueltos, Romina Manguel, quien había contado que sufrió un acoso por parte del funcionario. Moria no le creyó y le dijo lo suyo. Entre otras cosas, sugirió que Manguel había sido pareja del hombre en cuestión. "Yo tengo una teoría muy conspirativa. La mandaron a Moria a decir eso. No sé quién. Yo creo que ahí hay una pequeña operación para incomodar a Manguel, que se metió seguramente con un tipo poderoso".

Así las cosas, ayer Moria replicó son filtro a Malena: "Rescatate, mamito (sic). Igualate a un hombre. Eso es ser feminista. Y, si no te animás, Pichotite (sic), ¡enfrentate a un hombre-mujer como yo! Poné úteros, ovarios y huevos. Y si te da, te invito otra vez a Incorrectas ¡así comprobás si algún poderoso me baja línea! Ay, ¡cómo me gusta la palabra! Línea: siempre hay una delgada línea entre el feminismo, el machismo, el machirulismo (sic) y el femiboluconchudismo (sic)", le escribió Moria, entre otras cosas.

Después de la catarata de tuits, y a modo de descarga, Moria la siguió en su ciclo de TV. “Malena es una piba que cuando vino acá, había que comprarle pañales porque estaba shitted. Esta chabona está haciendo un personaje que no se lo cree ni ella”, aseveró.

Pero Moria también tuvo palabras para los conductores de Sobredosis de TV (una versión de TVR que sale todos los sábados a la noche), Luciana Rubinska y Roberto Funes Ugarte: “Estos pibes hicieron un informe sobre capocómicas que da vergüenza porque falté yo. Les informo que fui elegida como mejor capocómica femenina, que en el informe que hicieron por sobredosis se olvidaron de poner que fui la primera mujer que estuvo al frente de un programa lleno de mujeres casi en bolas. Yo descosificaba a esas mujeres frente al establishment que era de machos. Con Castiglione las elevábamos, él se disfrazaba de mujer y yo de hombre, y hacíamos algo disruptivo en los ´80. Pero hacer algo veinte años adelantado en un país que siempre atrasa da lugar a esta estas femiboluconchudistas”, aseveró la One.

ADEMÁS:

“Yo me merezco el premio nobel de la paz porque soy la que más parejas une, soy como una especie de Madre Teresa. ¿Quién reintegró a la (Graciela) Alfano al medio? Entre lo que dijo de los desaparecidos y los rumores de que fue amante de Massera, parecía que tenía lepra”, dijo.

También aprovechó la oportunidad para desmentir comentarios relativos a que ella fue amante del almirante de la última dictadura militar, Emilio Eduardo Massera. "Hay una que me dijo que yo también fui amante de Massera. Lo único que me tragué de Massera fue un helado (en referencia a la desaparecida cadena de heladerías del mismo nombre), boludas. Averigüen", dijo.

Pichot ayer no respondió nada directamente a Moria Casán, solo retuiteó las agresiones de la diva hacia su persona