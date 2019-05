La diva la cuestionó por el look que Lali llevó a los Premios Gardel y aseguró que ella usaba ese tipo de accesorios años atrás y escribió: "¡Me impresiona mi vanguardia! Ese casco lo usé en Brigada Explosiva que fue en los ‘80, pero era de una revista de los ‘70. #TodoBienConLasStars. ¿New generation? Dejen de plagiar temas y outfits. Sean creativos".

Sorpresivamente Lali recogió el guante y le respondió: "Jajaja, ¡¿por qué te enojás?! Si se trata de homenajear siempre a lo pionero, a lo anterior... la moda se renueva. Se moderniza desde lo ya creado a veces, sólo que le buscamos la vuelta personal. ¡Beso, One!".

Y obviamente que esa respuesta fue el puntapié para que la One se descargue y en la primera respuesta fue irónica: Pero a Moria la respuesta no le gustó y salió al cruce picante: "Acepten las opiniones y en @IncorrectasOk todo el tiempo hablamos de TODES, ¡thanks tesora! No gastes energía en contestar que tenés una carrera estupenda ganada a pulmón y talento".

Pero si solo se hubiese quedado en ese tuit, entonces no sería Moria y por supuesto que la diva fue mucho más al hueso. Es que no le respondió directamente con un dardo a ella, sino que metió una chicana y trajo nuevamente al centro de la escena la relación que Lali tuvo con Mariano Martínez, expareja de Lali.

"Ojo que los cascos no aplasten neuronas jaja #TODOconHUMOR. Mirá que sino voy a creer lo que se le escapó a MARIANITO ehhh, jaaaaa que no es MORES #OLD_GENERATION te mando kissessssss #TERREMOTA", expresó, haciendo referencia al audio que se filtró hace un tiempo en el que el galán criticaba a la cantante.

El audio al que Moria hizo referencia fue el que apareció en los medios y en el que Mariano se descargaba en contra de su ex: "Es más nefasta esa piba, más mala, malísima, una despechada", había dicho Martínez en una conversación privada que se filtró.

Lali no volvió a responder pero sabiendo lo que ella piensa de lo que pasó en ese momento, no le debe haber gustado para nada que cuando todos habían olvidado aquel audio, la diva vuelva a traerlo a escena. Pero claro, un cruce con Moria puede traer consecuencias a las que Lali siempre les escapa y con un mensaje parece ser que la cantante se dio por satisfecha.

