Moria Casán habló sobre el escándalo entre Andrea Rincón y Belén Francese

En la quinta emisión del ciclo de Telefe , que se verá este sábado a las 22, el conductor pidió a sus invitados que pasaran al frente "los que tuvieron una noche increíble", y luego que desarrollaran los detalles de esa velada.

Lo que empezó siendo una anécdota graciosa en la boca de Belén Francese terminó siendo un escándalo con Andrea Rincón, que fue escalando cada vez más, hasta terminar suspendiendo la grabación -por más de una hora-, ante la sorpresa del resto de las invitadas Graciela Alfano, Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez.

En el programa de la noche jueves 12, Ángel de Brito relató el paso a paso de la "famosa fiesta" en la que tuvieron ese supuesto encuentro entre Andrea Rincón y Belén Francese.

El conductor de "LAM" (América TV) recibió información de primera mano, por parte de uno de los productores del programa "Este es el Show" en el que Francese trabajaba como cronista de la temporada veraniega. El informante -cuyo nombre quedó en el anonimato- brindó detalles desconocidos de esa jornada en la casa de "La One" en Mar del Plata.

Como para terminar de conocer que pudo haber pasado en la gran fiesta veraniega en esa casona de Mar del Plata, el cronista Santiago Sposato de "LAM" consiguió la palabra del Moria Casán -la anfitriona de los eventos- a la salida del teatro donde esta presentándose con la obra "Brujas"

“Había momentos en las fiestas en los que todo el mundo se divertía, tomaba tragos, bailaba, era todos contra todos, todos contra nadie, a la mañana cuando me levantaba había algunos seres desperdigados por ahí” contó entre risas la "lengua karateka" y continuó con un guiño complice al canal donde trabajo muchos años y de donde se emite "LAM" “Incluso muchos técnicos de América” y continuó “Como era una casa muy amplia, se quedaban a dormir porque después tenían que hacer el móvil temprano a la mañana desde la casa. Pero yo me iba a dormir porque cuando la gente empezaba a descontrolarse, me iba a dormir”.

Para terminar, Moria Casán opinó sobre las reuniones en su casa de Mar del Plata “En una fiesta sabemos que la gente siempre se va un poquito de copas, sabemos cómo son estas cosas. Ahora, cuando a todo el mundo le agarra un retro virginal también digo "Socorro, por favor". Los retro vírgenes ¡Madre Mía!” exclamó irónica la diva.