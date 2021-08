La mujer escribió un texto en el que reveló que está casada con el fantasma de Michael Jackson, quien falleció en 2009. Según el ensayo de Roberts, ambos están unidos en sagrado matrimonio desde que el fantasma de Michael le propuso casamiento "clarividentemente" con un anillo de compromiso rosa. El reverendo Martin Luther King Jr. presuntamente ofició la ceremonia.

image.png La médium "casada" con Michael Jackson asegura que es la reencarnación de Marilyn Monroe

Roberts cree que el fantasma de Jackson la buscó debido a su parecido con Marilyn Monroe (ella asegura ser la reencarnación de la estrella de Hollywood), de quien, según se informó por años, el artista tenía una gran figura pintada de fibra de vidrio en su oficina privada de Neverland.

"Me siento especial porque me eligió como esposa, tratamos nuestra relación como si estuviéramos casados", dijo Roberts. "Tenemos nuestros altibajos, pero Michael, la verdad es que no puedo dejar de amarte", agregó.

Roberts detalló que el fallecido artista "permanece en mí todo el tiempo, así que viene al baño conmigo y llama a estos momentos especiales de unión 'artículos de tocador'. Le encantan las galletas. Él maldice mucho más de lo que esperaba que hiciera".