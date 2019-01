Murió Andrew G. Vajna, el productor de "Rambo" y "Terminator"

El reconocido magnate del cine supo apostar por los mejores exponentes de la acción durante las décadas de 1980 y 1990

Este domingo, los fanáticos del cine se sorprendieron con la muerte de uno de los nombres más recordados del cine de acción de las décadas de 1980 y 1990: Andrew G. Vajna. Este productor húngaro, conocido como Andy Vajna se hizo mayoritariamente conocido por haber participado en la realización de algunos de los más exitosos títulos de la filmografía de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger como Rambo II (First Blood part II, 1985), Rambo III (1988), Infierno Rojo (Red Heat, 1988), El vengador del futuro (Total Recall, 1990) y Terminator 3 La Rebelión de las Máquinas (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003), entre muchas otras.