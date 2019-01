Durante el programa de El Trece, Mirtha le consultó a Flor de la V por los agravios recibidos de parte del Diego, y respondió: “Me parece que le contaron mal algo. Me sorprende porque es de las primeras personas que me llamó cuando me dieron el DNI. Lo conozco de ir a La noche del Diez, siempre ha sido cordial, nunca me hubiera esperado eso. Yo soy actriz, pero también soy mamá. Por qué tengo que recibir una agresión gratuita. No hay que naturalizarlo. La violencia que él ejerce sobre todas las mujeres de su vida y eso es violencia de género. Lo mío casi que fue anecdótico. Hay que llamar a las cosas por su nombre. No me pidió disculpas. Si me las pide, las aceptaría, pero hay que trabajar esa cuestión de patriarcado que tiene él. Es machista. De Claudia ha dicho cosas espantosas y fue su mujer”.

“La Defensoría está actuando de oficio por lo que dijo”, agregó Flor, quien pidió que se saque la foto de Diego (aparecía junto a la de Messi y otros referentes de nuestra cultura) en Bien Argentinos, el espectáculo teatral que ella realiza en La Feliz.

Por otra parte, en diálogo con Rating Cero, Vanessa Show se refirió a la relación entre Maradona y Cris Miró, a quien Diego nombró durante la citada nota con Intrusos. La artista trans señaló: “Maradona no se puede olvidar nunca de Cris Miró. Yo a ella le puse La chica 10, 22 por 10. No era necesario que la recuerde. Pero hay cosas que no se olvidan. Yo la depilaba a Cris Miró. El teléfono de ella no paraba. En un momento lo prende y él la estaba llamando. Esto fue en la década del 90. Era vox populi que ella andaba con Maradona. Gays y no gays que le gustan los travestis hay en todos lados”.

En este marco, Lío Pecoraro lanzó una frase en Twitter: “Maradona se burla de Flor de la V, se mete en el plano sexual y cuenta la leyenda que él en muchas fiestas pedía pijoncha! Escupís para arriba Diego y te cayó en la cara”. Dalma le respondió: “Claro está que lo que dijo mi papá estuvo de más y muy incorrecto. ¡Pero me parece que vos no te podes burlar de nadie! ¿Aparte te quejás de lo que hacen los demás y lo hacés? ¿Vos estabas ahí? ¿Hace falta ser tan desagradable?”.