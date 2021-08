Murió Charlie Watts, legendario baterista de los Rolling Stones

El legendario miembro de los Stones se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en Estados Unidos.

El comunicado oficial de Rolling Stones para despedir a Charlie Watts

El comunicado oficial de la banda británica replicó la declaración oficial del representante de Watts: "Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy, lamentado por su familia”.

“Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo, y como miembro de los Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil.", finalizó el comunicado.

Un poco más de su historia

Watts nació en Londres en 1941 y comenzó a tocar la batería en clubes de la capital británica a inicios de la década de 1960, antes de unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en enero de 1963.

La banda, que al comienzo tuvo éxito interpretando covers en Gran Bretaña y Estados Unidos, alcanzó fama global con éxitos compuestos por Jagger y Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" y "Paint It, Black", y con el álbum "Aftermath".

En los 80, decidió recuperar a su primer amor musical. Empezó a grabar y a tocar con una serie de grupos de jazz, de público minoritario, que fue formando; hasta una 'big band' de 32 instrumentos a la que llamó la Charlie Watts Orchesta.

El jazz fue, precisamente, el principal amor musical de Watts, quien en los últimos años no ocultaba su fastidio por la continuidad de las giras con los Rolling Stones, en especial porque las actuaciones en estadios abiertos representaban una dificultad adicional, ya que aseguraba que el viento descolocaba los platillos de su batería.

Su último proyecto, fue un cuarteto de blues y boogie llamado A, B, C y D de Boogie Woogie, con sonido a la vieja usanza y que integra junto a Axel Zwingenberger (piano), Ben Waters (voz y piano) y Dave Green (bajo), a quien conoce desde la infancia.

Semanas atrás, había comunicado su decisión de no participar de la próxima gira de los Stones, ante complicaciones en su estado de salud.