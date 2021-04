Murió DMX, un emblemático rapero estadounidense

La familia de Simmons contó a los medios que el artista murió rodeado de sus seres queridos luego de varios días en terapia intensiva.

“Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón, y valoramos el tiempo que pasamos con él. Inspiró a innumerables fans del mundo y su emblemático legado vivirá por siempre”, dijo la familia de Earl compuesta por 15 hijos.

Mientras que Def Jam Recordings, su sello discográfico, expresó: “Su mensaje de triunfo sobre la lucha, su búsqueda de la luz en la oscuridad, su búsqueda de la verdad y su gracia nos acercó a nuestra propia humanidad. Nada menos que un gigante”.

UN GRANDE DEL RAP

Earl Simmons nació en diciembre de 1970 y era mejor conocido por su nombre artístico DMX, Dark Man X o The Divine Master of the Unknown, y es considerado uno de los representantes más influyentes de su género durante el último cuarto de siglo.

Personaje tan conflictivo y controvertido como idolatrado entre los amantes del hip hop y algunos de sus principales exponentes -Kendrick Lamar le mencionaba siempre como una influencia capital-, Simmons deja una de las discografías más exitosas en el tránsito del siglo XX al XXI y hasta una relevante carrera en paralelo como actor, que incluye su propia serie en 2016 en una cadena por cable: “DMX: Soul of a Man”.

DMX es considerado como uno de los artistas más importantes del rap de los '90 y principios de los 2000 con éxitos como 'X Gon' Give It To Ya' y 'Party Up', una labor que se ha visto empañada por su adicción a las drogas y las internaciones para rehabilitarse de ella.

La última vez tuvo un período de rehabilitación fue en octubre de 2019, diez meses después de haber salido de la cárcel, donde pasó un año por fraude fiscal al admitir haber eludido el pago de 1,7 millones de dólares en impuestos.