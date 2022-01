Murió el líder de Pancho y la Sonora Colorada

Así lo confirmaron sus hijos en su Facebook con un emotivo mensaje: "Con un profundo dolor en el alma, hoy nos toca despedir a una excelentísima persona que dedicó su vida a lo que más amaba su familia y la música. Después de una batalla contra la ELA, (esclerosis lateral amiotrofica) nos toca despedirte Francisco Serra o como muchos te conocían Pancho."

"Gracias por todo los que nos brindaste como papá y como marido, y todas las sonrisas que supiste llevar a personas de todo el mundo a través de tu música", añade.

Un hit que le cambió la vida

Serra y sus bailarinas le pusieron color y humor a los años 90 de la mano de su hit "Cachete, pechito y ombligo" que se popularizó rápidamente, le abrió las puertas de los principales programas de la TV y le permitió realizar giras por Argentina y el mundo.

En épocas en las que los CDs estaban en auge, gracias a ese tema pegadizo -que aún hoy se baila en todo tipo de fiestas- el disco "Todos a bailar con Pancho y la Sonora Colorada" vendió más de 300.000 copias sólo en nuestro país.

Cantó con Susana Giménez, Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y fue habitué de "Pasión de Sábado", siendo un representante más de la cumbia y la música tropical. Sin embargo, Serra tenía un pasado vinculado al rock and roll que no ocultaba y de ahí el origen de su peinado rockabilly y campera corta de cuero negro, a lo Elvis Presley.

De su padre heredó el gusto por la música y su primer vínculo fue con el folclore, pero rápidamente se inclinó por el rock y se convirtió en guitarrista. Llegó a ser "violero" de Juan Antonio Ferreyra (JAF), tocó con León Gieco, fue plomo de Memphis La Blusera, de Silvina Garré y se dio el gusto de ser asistente también de Luis Alberto Spinetta.

Formó un grupo new wave en los 80 que hacía covers de The Police, pero a pesar de que sonaba bien, no tuvo el éxito que le permitiera vivir de la música.

Cuando casi larga todo le llegó la propuesta de formar un grupo tropical y aceptó a regañadientes, lo mismo le pasó cuando le ofrecieron grabar el tema del mexicano Carlos Muñiz Barradas que le cambiaría la vida, ese que en su letra dice: "Si bailas cachete con cachete. Pechito con pechito y ombligo con ombligo".

Pancho-LaSonora-2020.jpg Durante el aislamiento por la pandemia de Covid había anunciado en sus redes que estaba componiendo nuevos temas. Foto: Facebook.

Fue su manera de triunfar dentro de la música, de hacer giras, de conocer Latinoamérica, de tocar en el Luna Park, de compartir escenario y anécdotas con quienes fueron sus ídolos musicales.

Durante la cuarentena había anunciado en sus redes -esas mismas que hoy lo despiden- que estaba aprovechando para componer nuevos temas. El destino tuvo otros planes.