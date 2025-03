Murió a los 84 años Antonio Gasalla

La dolorosa noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg a través de sus redes sociales. “La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia”, escribió su amigo desde las redes sociales del Multiteatro.

La familia de Gasalla lo acompañó en sus últimos momentos y agradeció las muestras de cariño recibidas. La noticia de su muerte generó un profundo impacto en el mundo del espectáculo, donde su legado como comediante y creador de personajes inolvidables marcó a generaciones.

Justamente fue su hermano Carlos el que hace pocos días mencionó que había empeorado la salud de Antonio ya que no podía ni siquiera caminar. “Quiero ser claro: tiene demencia senil. Es una enfermedad que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”, había detallado el hermano del humorista.

Por su parte, Marcelo Polino había contado que “Antonio está bastante complicado. No camina, no nos reconoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. Es un panorama muy triste”.

En tanto, desde sus redes y en su sitio web oficial, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un comunicado, en el que expresó sus condolencias a la familia del artista y ponderó su talento actoral y su larga trayectoria en escenarios y películas.

"Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina", fue como describió el organismo al célebre artista. "Nuestras condolencias a sus seres queridos, abrazándolos en este momento de tristeza", agregó.

En su comunicado oficial, la AAAA despidió al actor ponderando su grandes logros a lo largo de su trayectoria como humorista, director y actor. El documento expresa:

"Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En 1964 participó de la obra Chin Chin con María Luisa Robledo y Alfredo Iglesias. Además, inició su nutrida trayectoria artística en el ámbito del café concert, junto a Carlos Perciavalle, Edda Díaz y Nora Blay, siendo considerados pioneros en este tipo de espectáculos.

Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina.

Entre los espectáculos teatrales y de café concert que encabezó se encuentran Help Valentino, Más respeto que soy tu madre, La mandarina a pedal, Yo no… y usted?, Nosotros tres, Gasalla for export, Gasalla en terapia intensiva, El Maipo es el Maipo y Gasalla es Gasalla, Pan y circo, La verdá de la milanesa, Ídolos y forros de Gasalla, Gasalla y Corrientes, entre otros.

En televisión protagonizó sus propios ciclos, como El mundo de Antonio Gasalla, El palacio de la risa, A la playa con Gasalla, Gasalla en pantalla. En ellos desplegaba su inolvidable galería de personajes, entre ellos, Mamá Cora, la abuela, Bárbara Don´t Worry, la empleada pública Flora, Yolanda, Soledad Dolores Solari, la maestra Noelia, Inesita, las hermanas Malabuena, la Gorda, Mecha. Además, formó parte de Bailando por sueño, del programa de Susana Giménez y realizó participaciones en Vecinos en guerra, Tiempofinal, Los Roldán, Poliladron y La Argentina de Tato.

En cine, trabajó en los films Esperando la carroza, Clínica con música, Almejas y Mejillones, La tregua, Tiro al aire, Dos hermanos, entre otros.

En el año 2000, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable".