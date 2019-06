Murió Lucho Avilés, el pionero de periodismo de chimentos

Según informó la Policía de la Ciudad, Avilés estaba almorzando con un amigo, cuando se dirigió al baño y en ese trayecto se desvaneció. El SAME arribó al predio y constato del expresentador televisivo a las 14.28.

El lugar de la muerte de Avilés:

Embed

El periodista Gabriel Levinas informó la primicia del deceso de su colega a través de Twitter. De inmediato otros famosos, como Jorge Rial, acercaron sus condolencias. "No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible", tuiteó el conductor de Intrusos.

Avilés, quien fuera creador de primeros ciclos de chimentos como Indiscreciones y Convicciones, entre otros, contó en reiteradas ocasiones, que su mujer, María del Carmen Festa [con quien tuvo un hijo, Álvaro Avilés], lo apodó Highlander porque superó más de 30 operaciones, entre ellas, de pulmón, de corazón e intestino.

Lucho Avilés y su mujer, María de Carmen.jpg

El rancho aparte de Ríal

Que Jorge Rial tuvo su gran oportunidad de entrar a trabajar en el difícil medio de la TVgracias a Lucho Avilés no es ninguna novedad. Durante más de cinco años, Rial soportó a duras penas los tratos y destratos del uruguayo, autoproclamado como “el pionero” en el show de los chimentos de la TV.

Pero un día, Rial tuvo la gran oportunidad de hacer rancho aparte y dejó Indiscreciones para incursionar con El Periscopio y luego con El Paparazzi, ciclos con los que alguna vez compartió canal con su ex jefe, con quien no se habló más.

La última entrevista de Lucho Avilés

Un día antes de su muerte, Avilés brindo su última entrevista para el ciclo El Espectador de CNN Radio. Mientras dialogaba con Pilar Smith y Pia Shaw, el exconductor de televisión dio detalles su reciente accidente: "Se me fracturaron dos costillas y ahora se están soldando. Tengo dolor cuando me acuesto".

El audio de la entrevista:

Embed

ADEMÁS:

El día que Jorge Rial confesó que dejó sin trabajo a Lucho Avilés

Lucho Avilés se quedó sin sus panelistas por un paro