Músicos latinoamericanos y españoles despidieron a Armando Manzanero

Alejandro Lerner, el músico argentino que más cerca estuvo de Manzanero, lo recordó como "el compositor más grande de canciones románticas de la música popular de nuestro idioma y quizás uno de los más grosos del mundo".

En diálogo con Télam, Lerner sostuvo que Manzanero fue "un hombre que ha roto con los límites de las generaciones, sus canciones han traspasado décadas y artistas de distintos estilos y culturas. Fue un hombre que se ha podido desarrollar en todos los ámbitos como compositor, intérprete, productor".

A título personal, Lerner recordó que compartió con Manzanero "aviones, escenarios, comidas, abrazos, charlas, giras a dos pianos y, quizás, ese haya sido uno de los honores más altos que he tenido en mi vida".

Por su parte, en declaraciones a Télam Radio, Paz Martínez contó con la voz temblorosa que "lo primero que vio esta mañana cuando abrió los ojos fue un mensaje de la partida".

"Yo solo puedo decir que lo amaba y que se fue un amado y querido amigo. Tuve el privilegio de conocerlo y compartir noches con un piano de por medio y cantar con él en un teatro", contó.

"Estoy muy triste yo que manejo la palabra, no encuentro palabras para tanto dolor. Lo único que me da cierta tranquilidad es que siempre fue un luchador y un artista extraordinario. Dolor y cómo duele porque éramos muy amigos. Él grababa canciones de Paz Martínez y yo me preguntaba, '¿qué necesidad tiene con lo que escribe él?', agregó.

Fito Páez desde su cuenta de Instagram escribió, acompañado por una foto en la que se los ve juntos sobre un escenario: "Hoy nos dejó el enorme Armando Manzanero. Uno de los grandes compositores e interpretes americanos. Hombre de férreas convicciones y una musicalidad superior. Fue pianista, compositor, arreglador, productor, hombre de las artes mexicanas. Pero sobre todo fue un ejemplo a seguir por los futuros artistas".

Además, lo definió como un "alma noble y bellísima persona".

Por su parte, el músico Emmanuel Horvilleur tuiteó "se fue este genio también", acompañado por un video inédito de 1989 en el que se lo ve a Manzanero junto a Luis Miguel, mientras que Ricardo Montaner, escribió junto a un link donde ambos interpretan el bolero "Te extraño": "Amado Armando Manzanero, con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón te despido. Siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas. PAZ".

Verónica Castro también lo recordó con un video de su hijo, Cristian Castro, en el que interpreta junto a Manzanero "El día en que te conocí" y el cantante español Raphael escribió "Adoro la noche en que nos conocimos'. Maestro Armando Manzanero te llevas mi admiración y respeto".

Desde su cuenta de Twitter el cantautor Alejandro Sanz escribió "Anoche nos dejó #ArmandoManzanero. Nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos".

Por su parte, el músico malagueño Pablo Alborán tuiteó: "Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo. Querido maestro jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos", en tanto su par colombiano Fonseca escribió "siento mucho la muerte del Maestro Armando Manzanero. Se va uno de los grandes. Bandera de México #LaMúsicaNuncaMuere".

Por último, a poco de que se conociera la noticia, desde la cuenta oficial de los Grammy latinos tuitearon: "Armando Manzanero, receptor del Premio a la Excelencia Musical y ganador del Latin GRAMMY, además de gran amigo de la Academia se nos ha ido. Celebramos su vida y obra. Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor".