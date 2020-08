Todo comenzó luego de la performance de Agustín “Cachete” Sierra y su partenaire en el concurso, cuando Nacha se mostró disconforme y pidió más para sentirse entusiasmada con la actuación. En ese momento, Laurita salió a defender a los participantes, al señalar que “ellos no tienen la culpa del orden”.

Molesta por la intervención, la jurado salió al cruce de inmediato. "¿Quién habló de culpa aquí? No saques de contexto, ¿qué sos, la madrina de él para defenderlo?. No, no, no hace falta mami. Pobre Mariano, ¿cómo hace Mariano para hacerte callar?”, le tiró Nacha, a lo que, de inmediato, Fernández cuestionó: “¿Qué Mariano?”.

En ese momento, Ángel de Brito corrigió a su compañera de Jurado y le dijo que Nicolás Cabré fue pareja de la conductora, y no Mariano Martínez, con quien lo había confundido. “¡Ah, Nico! Es que me confundí con el anterior”, expresó Nacha, y tuvo que ser corregida nuevamente, cuando le avisaron que el novio anterior a Cabré había sido Federico Bal. “Es que es larga la lista”, se excusó.

Entonces, Fernández no pudo ocultar su furia y encaró a su compañera de trabajo: "Perdón, ¿qué cosa, Nacha? ¿Cómo? ¿Larga la lista de qué? Perdón, ¿larga cómo?"."Que es larga la lista, y te felicito. De novios, ¿qué te ofende, Laura?", le contestó Nacha.

Y ahí, Laurita le reprochó: "Larga depende de qué. Me pareció un poco despectivo, y la verdad no tiene nada que ver".

Sin quedarse atrás, Nacha pidió perdón, no sin tirar algunos dardos de por medio: "Lo siento, no fue mi intención. Pensé que tenías sentido del humor. Perdón por no darme cuenta que no tenés sentido del humor”.

Demás está decir que Laurita no quedó conforme con las disculpas de Guevara. "No me pareció gracioso. No tengo sentido del humor en ese sentido, me pareció bastante desubicado", le dijo, dando por concluido el tema.