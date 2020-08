Canosa, en la noche del 5 de agosto, decidió tomar dióxido de cloro en vivo, una sustancia que se promocionaba como preventiva del Coronavirus (y prohibida para el consumo humano). Días después, un chiquito de cinco años de Neuquén murió por su ingesta.

"Se la morfó el personaje y en pos del show hace cualquier cosa. Yo creo que debe estar arrepentida. No hace el mea culpa pública porque es muy orgullosa", dijo oportunamente De Brito, generando ira en Viviana. Otro de los periodistas en la mira de Canosa es Jorge Lanata que ya le contestó que lo que hizo no tiene asidero.

Ayer, tras la amenaza de ser llevado a juicio, De Brito, quien debutó con ella en la televisión en 2003 con el ciclo de chimentos Los Profesionales de Siempre (Canal 9), reconoció que la denuncia del diputado Mariano Mansilla por la provincia de Neuquén por "ejercicio ilegal de la medicina" para él fue "una imputación es excesiva" hacia Viviana.

A su vez, añadió "no comparto para nada lo que hizo Viviana. Se fue por la banquina. ¿Está en su derecho? Si. ¿Me gusta? No. ¿Lo cuestiono? Sí. Lo cuestiona su propio canal. De echo Diego Toni, el gerente de programación, salió a cuestionarla y decir que fue un error grave lo que cometió. ¿Es para lapidarla? No lo sé".