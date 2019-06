Siempre fue muy reservada para mostrar su vida privada y por eso ayer fue ella quien decidió lo que quería anunciar. "Y un día conocí al otro amor de mi vida: Otto 29-5-19", comentó la actriz en la red social respecto del hermanito de Juana quien ya tiene tres años de vida.

El parto se llevó a cabo el miércoles y en la foto se la ve a Kloosterboer divina y feliz con Otto. Enseguida varias amigas de la actriz la felicitaron y saludaron la llegada de Otto y una de ellas fue como Celeste Cid: "¡Hola Otto! Vos y Juana tienen a la mamá mas linda del mundo".

Pero también aparecieron sus excompañeras de Las Estrellas como Natalie Pérez y Violeta Urtizberea, que se sumaron también a las cientos de felicitaciones. "Me muero de amor", fue el tierno mensaje que le dejó Violeta. "Felicitaciones, hermosa", fue el saludo de Julieta Nair Calvo, también ex compañera de Marcela. Florencia Raggi, Verónica Lozano, Flor Otero, Benjamín Rojas, Pata Echegoyen, Majo Martino, Agus Lecouna, Nahuel Mutti y Benjamín Rojas fueron otros de los tantos que no la dejaron sola en uno de sus días más felices. Tanto el pequeño como la mamá ya están en perfectas condiciones y empezando la vida en familia en su casa. Todos felices.